Double nationalité de Karim Wade : Serigne Mboup en phase avec TAS

Le président de l’Union des chambres de commerce du Sénégal, par ailleurs candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024, soutient le président Thierno Alassane Sall dans son recours de contestation qui sera déposé demain mardi devant le Conseil constitutionnel contre la supposée double nationalité de Karim Wade candidat du Parti démocratique sénégalais. Selon Serigne Mboup, le président de la République des valeurs a le droit de déposer un recours contre tout citoyen soupçonné de détenir une double nationalité et qui prétend briquer le suffrage des Sénégalais. « C’est son droit le plus absolu de poser un tel acte. Il appartient à Wade fils et aux responsables du PDS de prouver le contraire ». Le maire de Kaolack estime que si les faits soulevés par TAS sont avérés, la candidature de Karim Wade risque d’être remise en cause par le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de la loi électorale. "Notre loi fondamentale dispose que tout candidat à la magistrature suprême doit exclusivement être de nationalité sénégalaise", souligne t-il. Serigne Mboup effectuait des visites de courtoisie à Serigne Cheikh Bombali Mbacké, khalife de Thiéyène Djoloff, village mouride situé dans la commune de Boulal, et au marabout et porte-parole de la famille religieuse de Ngueth Eladji Ousmane Niang.