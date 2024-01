Double meurtre à Thiaroye : Un pêcheur poignardé à mort, la foule lynche son présumé meurtrier

Thiaroye-sur-Mer a été le théâtre d'un double homicide ce jeudi vers 17 h, où un pêcheur a poignardé mortellement son collègue, à la suite d'une dispute. L'auteur n'a pas survécu à la vindicte populaire. Alors qu'on n'a pas fini d'épiloguer sur le meurtre atroce d'un tripier à la SOGAS de Pikine, un double crime vient d'être commis ce jeudi à Thiaroye-sur-Mer. Une dispute entre deux pêcheurs a viré au drame. À la suite d'un malentendu avec C. Diop, B. C. Samb a voulu régler le différend à sa manière. Il s'est retiré pour aller chercher un couteau avec lequel il a surpris C. Diop en lui assénant un coup mortel, selon des sources de Seneweb proches du dossier. Après avoir commis l'irréparable, le présumé meurtrier est allé se réfugier dans une maison. C'est là qu'il a retrouvé par une foule en furie qui l'a sorti avant de le lyncher. B. C. Samb succombera à ses blessures au cours de son évacuation à l'hôpital. Les gendarmes de la brigade de Thiaroye, appuyés par leurs collègues de la compagnie de Keur Massar, sont sur les lieux du crime pour calmer les ardeurs. Les deux victimes sont nées en 2005.