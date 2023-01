Douanes : plus de 6 milliard FCFA de recettes en 2022 pour la zone Sud-est

La Direction régionale des Douanes de la zone du Sud-est qui regroupe les régions de Kédougou et Tambacounda, a engrangé plus de 6 milliards FCFA de recettes en 2022, a-t-on appris, jeudi de son directeur régional. Pour l’année 2022, la zone Sud-est, frontalière au Mali et à la République de Guinée, "a fait 6 milliards de recettes contre 4 milliards'' l'année précédente, a notamment déclaré le colonel Bourama Diémé. Il intervenait lors de la célébration de la Journée internationale des Douanes, à Kédougou, sur le thème : “Accompagner la nouvelle génération, promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté douanière”. Il a fait part de son ambition de moderniser les douanes de la zone du Sud-Est en saluant les efforts consentis par l'’Etat sur le plan des ressources humaines et des moyens d'intervention. La gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, qui a présidé la cérémonie, a magnifié les bons résultats engrangés par la Direction régionale. Elle a invité les populations à collaborer avec les douaniers afin de relever les défis en matière de recouvrement et de lutte contre la contrebande.