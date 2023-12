Douane du Bénin : Boubacar Camara officialise sa démission de son poste de directeur général adjoint

Dans un message exploité par Seneweb, l'ancien directeur général des douanes du Sénégal (de 2000 à 2004) a fait une annonce importante. Nommé directeur général adjoint des Douanes du Bénin le 21 octobre 2021, Boubacar Camara a informé avoir démissionné de ce poste le 24 novembre dernier. Remerciant le président du Bénin, Patrice Talon, il a tenu à citer les personnes qui ont participé à faciliter son séjour, notamment le Ministre d'État, chargé de l'Économie et des Finances, Romuald Wadagni, le directeur général des douanes sortant, Alain Hinkati, l'ensemble du personnel des douanes béninoises et les partenaires de cette administration. Il a lancé un message d’encouragement à l’équipe entrante composée de Adidjatou Hassan Zanouvi, Directrice générale, et Karegire Aimé Yvan, Directeur général adjoint, son remplaçant.