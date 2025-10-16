Dossier Aser : Thierno Alassane Sall va déposer une plainte auprès du Pool judiciaire financier ce jeudi

Le député de l’opposition Thierno Alassane Sall ne désarme pas. Après avoir demandé à la justice d’être entendu pour « apporter sa part de vérité » dans l’affaire du marché d’électrification rurale attribué à AEE Power EPC par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), le leader de République des valeurs (RV) passe à la vitesse supérieure. Il a annoncé son intention de déposer plainte ce jeudi à 10 heures au pôle judiciaire financier (PJF).

« En ma qualité de député à l’Assemblée nationale, je déposerai une plainte, ce jeudi 16 octobre à 10 heures, auprès du Pool judiciaire financier, dans le cadre du marché d’électrification rurale attribué à AEE Power EPC par l’ASER », a-t-il déclaré dans une publication sur X (anciennement Twitter).

Pour mémoire, Thierno Alassane Sall s’était précédemment rendu en Espagne pour recueillir des éléments étayant ses accusations. À son retour, il a rendu public un document dans lequel il détaille plusieurs virements qu’il estime irréguliers, pour un montant total supérieur à cinq milliards de francs CFA.