Domaine public maritime - Sonko arrête les constructions pour 2 mois et met en place une commission

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a pris la décision de créer une Commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine public maritime dans la région de Dakar. A titre conservatoire, il a décidé de faire arrêter les travaux de construction sur ces sites pour une durée de 2 mois, le temps que la commission termine son travail.