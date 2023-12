[Document] Ousmane Sonko - Mame Mbaye Niang : La dernière manche à la Cour suprême, le 4 janvier 2024

Le dernier round. L’opposant Ousmane Sonko et le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, ont de nouveau rendez-vous au tribunal, cette fois à la Cour suprême, le jeudi 4 janvier 2024. Pour rappel, Ousmane Sonko a été condamné le lundi 8 mai 2023 en appel à une peine de six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique, dans l'affaire qui l'oppose au ministre. La cour d'appel avait confirmé le montant des dommages et intérêts fixé en première instance : 200 millions francs CFA. Le principal enjeu de cette condamnation, c'est la conséquence sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour la présidentielle, prévue en février 2024. D'après le code électoral, si la condamnation est confirmée en cassation, il ne pourrait pas être inscrit sur les listes électorales et serait exclu de la course. Un nouveau rendez-vous décisif en perspective pour Ousmane Sonko.