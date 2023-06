[Document] Manifestations du 1 et 2 juin : Le Procureur détaille les poursuites judiciaires en cours

Après les violentes manifestations qui ont eu lieu, les 1 et 2 juin, le Procureur de la République a annoncé, ce mardi, l’ouverture d ‘une information judiciaire contre des individus arrêtés pour des faits “d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actions diverses causant des dommages aux personnes ou à leurs biens, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique conformément aux dispositions des articles 80, 97, 98, 255, 431-1 et suivants du code pénal”. Abdou Karim Diop informe par ailleurs qu’une information judiciaire a été ouverte contre X pour situer “la responsabilité de toutes les personnes instigatrices de ces violents attroupements”. Au total quatre-cent-dix (410) personnes ont été interpellées par les forces de sécurité. “Ceux-ci ont participé aux manifestations et sont également impliquées dans ces faits à caractère criminel”, précise le Procureur. Pour rappel, seize personnes sont décédées lors de ces manifestations, selon le bilan officiel. Amnesty International évoque 23 morts.