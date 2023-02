[Document] Interdiction des voyages nocturnes en bus : Voici le nouvel arrêté signé par Mansour Faye et Antoine Diome

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et celui de l’Intérieur respectivement Mansour Faye et Antoine Félix Abdoulaye Diome ont encore pris une nouvelle décision dans le cadre de lutte contre l’insécurité routière. Ce, depuis l’accident douloureux de Sikilo, dans le Kaffrine, qui a occasionné la mort de plus de 40 personnes, en début janvier. Cette fois-ci, les autorités étatiques n’ont pas appuyé sur l’accélérateur concernant les 22 mesures actées au lendemain de ce drame. Dans un nouvel arrêté signé à la date du 1er février et rendu public, ils ont modifié l'arrêté interministériel n° 000637 du 11 janvier 2023 fixant les horaires de circulation interurbaine des véhicules de transport public de personnes. « Le transport public interurbain de personnes est interdit entre 00 heure et 05 heures. Les heures d'ouverture et de fermeture des gares routières interurbaines publiques et privées pour le transport public de personnes sont fixées ainsi qu'il suit :heure d'ouverture : 05 heures ; heure de fermeture : 00 heure. », lit-on. Voici l’intégralité du document.