Docteur Babacar Niang placé en garde à vue

Babacar Niang, directeur de la clinique Suma Assistance arrêté à Médina Ndiathbé par les éléments de la Sûreté urbaine, a été placé en garde à vue à la Sûreté urbaine D’après Libération qui donne l’information, le toubib n’a été entendu que sur la plainte de la famille de Doudou Ly pour négligence de mort et non-assistance à une personne en danger et homicide volontaire. La famille de Doudou Ly soutient que ce dernier aurait abandonné à la clinique sans soin parce qu’il serait de Pastef. Le neurochirurgien avait promis de passer le vendredi mais la famille avait décidé de l’évacuer le malade Un second interrogatoire est prévu aujourd’hui sur les conditions d’hospitalisation de Ousmane Sonko dans sa clinique..