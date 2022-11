Divulgation de documents confidentiels : Le colonel Antoine Wardini avertit les auteurs

Les informations classées confidentielles ne doivent pas paraitre sur la place publique, a fait savoir le colonel Antoine Wardini. L’ancien commandant de la zone militaire n°1 de Dakar, qui s’est exprimé sur iRadio, est catégorique. Selon lui, il y a toujours sanction en interne, à la suite d’une enquête. «S’il y a enquête et qu’on voit qu’il y a fuite, dans l’armée, en tout cas, on sanctionne immédiatement. Il n’y a même pas à essayer de comprendre», prévient-il. Et de souligner : «La faille, même si elle est humaine, elle est professionnelle ; le responsable doit payer. Le courrier confidentiel, top secret, top défense ne doit pas être vu par quelqu’un d’autre qui n’est pas habilité à le voir. Si ça se passe, il faut enquêter et sanctionner. Si un document se retrouve sur la place publique, c’est parce qu’il y a faille à l’intérieur de la ‘Grande muette’ et c’est inacceptable. Trouver du courrier, des documents classés "Confidentiel", "Secret défense" ou "Top secret", les trouver dans la rue, ce n’est pas normal. Ce n’est pas du tout normal. C’est impossible ! Si ça se fait, c’est parce qu’il y’a une faille quelque part. Il y a une faille dans la sécurité des documents. Parce qu’un document classé "Confidentiel" ou bien libellé "Top secret" ne peut pas se trouver dans la rue. Ce n’est pas à la portée de n’importe qui. Les gens ne doivent pas voir ça. Il n’y a que les personnes qualifiées à voir cela et c’est bien classifié dans l’armée.» «J’ai cru même entendre que dans certains pays, c’est le chef, quand c’est top secret, qui rédige la lettre, parce qu’il ne veut pas que ça sorte. Ce sont des mesures de protection à prendre pour qu’il n’y ait pas de fuite. Il y a des gens qui, par maladresse ou par intention, vont profiter des informations. Dans quel but ? Eux seuls le savent. Pour éviter cela, il y a des mesures à prendre», ajoute-t-il.