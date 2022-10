Divulgation d’un contrat d’armement de 45 milliards : Alioune Ndoye veut débusquer la taupe

Le contrat d’armement de 45 milliards de F Cfa entre l’Etat du Sénégal et un présumé trafiquant nigérien, « Petit Boubé » s’est fait dans les règles de l’art, selon Alioune Ndoye, invité du Grand Jury de la RFM. «C’est une transaction normale, naturelle et légale », estime le ministre de l’Environnement.

La priorité pour le Maire du Plateau dans ce dossier, c’est de débusquer le responsable de la fuite. « Forcément, l’Etat dans ces différentes strates doit faire son travail. Dans d’autres pays, quand vous sortez des documents qui ne sont pas encore déclassifiés, vous savez ce que vous risquez face aux lois du pays ». Ainsi Alioune Ndoye réclame une enquête pour découvrir l’identité de cette taupe qui a divulgué des documents non classifiés.