Disparition de pêcheurs à Rufisque : Le Ministère se dit mobilisé et appelle à la responsabilité

Dès l’annonce du drame, les structures compétentes, notamment la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP), ont immédiatement déclenché les procédures de recherche et de sauvetage. Des moyens aériens et navals ont été mobilisés afin de retrouver les disparus, mais ces efforts restent, à ce jour, infructueux.



Le Ministère réaffirme que la sécurité des pêcheurs et la protection des intérêts de la communauté maritime demeurent une priorité absolue.



Il appelle à la responsabilité et à la vérité dans les discours publics, particulièrement en cette période de détresse pour les familles concernées.



Restant à l’écoute, les autorités comptent maintenir un dialogue constant avec les représentants des familles et collaborent avec les Comités Locaux de Pêche Artisanale (CLPA), pour une gestion concertée de la situation.