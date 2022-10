Direct : Suivez le Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique

Dakar abrite ce lundi 24 et mardi 25 octobre la 8-ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, tenue sous le thème « l’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souverainetés ». Cet événement international, qui aura lieu au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) à Diamniadio, ville située à 30 km de Dakar, verra la participation de plusieurs chefs d’Etat, de responsables gouvernementaux ainsi que des experts et chercheurs provenant de tous les continents. Outre Macky Sall, les présidents Joao Lourenço (Angola), José Maria Neves (Cabo Verde) et Umaru Sissoco Emballo (Guinée-Bissau) sont attendus à l’ouverture des travaux ce matin. Suivez le direct :