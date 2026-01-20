Direct : Les « Lions » accueillis à l’AIBD par le Président Diomaye Faye

Les « Lions » du Sénégal ont foulé le tarmac de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) ce lundi soir, au lendemain de leur sacre continental. À leur descente d’avion, les nouveaux champions d’Afrique ont été chaleureusement accueillis par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.



Plusieurs membres du gouvernement, des députés de la majorité comme de l’opposition, ainsi que d’autres autorités étaient également mobilisés pour réserver un accueil solennel à la délégation sénégalaise.



Capitaine emblématique des « Lions », Kalidou Koulibaly, entouré de ses coéquipiers, a présenté le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations au chef de l’État, dans une ambiance empreinte de fierté et d’émotion.



Les festivités se poursuivront ce mardi avec une grande parade populaire prévue à partir de 11 heures. Elle sera suivie, à 16 heures, d’une réception officielle au Palais de la République, en l’honneur des héros du football sénégalais.