Diourbel: neuf partisans de Ousmane Sonko présentés au Procureur

Du nouveau dans l'affaire des neuf membres de Pastef arrêtés samedi dernier à Diourbel par la police. En effet, le coordonnateur départemental du parti de Ousmane Sonko, Alioune Sène et ses acolytes ont été déférés tôt dans la matinée, ce lundi, pour participation à une manifestation non autorisée. Selon une source de nos confrères de Seneweb proche du parquet, ils sont actuellement dans la cave du tribunal de grande instance de Diourbel, en attendant leur face à face avec le procureur de la République. Les 9 partisans du leader de Pastef risquent d'être placés sous mandat de dépôt d'après la même source. Pour rappel, les responsables locaux de Pastef incriminés étaient dans les rues et au Lycée d'enseignement général (Lycée Ndayane) pour distribuer des flyers et sensibiliser les personnes rencontrées sur leur projet politique dans le cadre de l'opération "Weur ndombo" . Certains d'entre eux se sont introduits dans ledit établissement, d'après une source de Seneweb. Les hommes du commissaire Mor Ngom n'avaient pas perdu de temps pour interrompre cette manifestation non autorisée par le préfet, avec l'arrestation de 9 des participants.