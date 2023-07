Diourbel : Un jeune homme tué lors une bataille rangée

Des jeunes de deux (2) quartiers de Diourbel, au Sénégal, se sont livrés à une violente bataille rangée à cause d'une jeune fille. Des affrontements qui ont coûté la vie à un jeune homme et deux (2) blessés graves, actuellement admis aux urgences du Centre Hospitalier Régional Heinrich Lübke. Les témoignages recueillis sur place ont indiqué qu'un habitant du quartier Ndar Fall s'était rendu dans le quartier Pikine à Diourbel pour rendre visite à une jeune fille. Cependant, le visiteur a été pris à partie par des jeunes du quartier et poignardé. Ces faits se sont déroulés dans la nuit du samedi au dimanche dernier, plongeant ainsi les deux quartiers dans une spirale de violence. Pour venger cette agression sur l'un de leurs voisins, des jeunes du quartier Ndar Fall se sont mobilisés pour former une bande et ont fait irruption dans le quartier Pikine. La confrontation entre les deux groupes a été violente et tragique, entraînant la mort de K.C, un élève en classe de seconde au lycée Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel. Grièvement blessés, deux autres individus ont également été admis aux urgences de l'hôpital régional. Les forces de l'ordre ont rapidement été alertées et les éléments du commissariat central de Diourbel ont été déployés sur les lieux du crime. Une enquête a été ouverte, ce qui a permis l'arrestation de huit (8) personnes impliquées dans cette bataille rangée. Parmi les personnes arrêtées figure le présumé meurtrier, âgé de seulement 17 ans, surnommé « Chinois ». Ce dernier a été conduit dans les locaux du commissariat central de Diourbel pour être entendu. Au total, huit individus, dont deux jeunes du quartier Ndar Fall et six autres du quartier Pikine de Diourbel, sont actuellement en détention dans les locaux de la police.