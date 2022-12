Diourbel : Traité d'impuissant, un sexagénaire engrosse une élève de 14 ans

L'affaire a déclenché une vague de commentaires à Diourbel. Le réparateur de ventilateurs, B. T., a surpris plus d'un, au quartier Médinatoul. Traité d'impuissant sexuel, ce célibataire de 62 ans a engrossé une élève âgée de 14 ans, selon des sources de Seneweb. Arrêté par les hommes du commissaire Mor Ngom, le mis en cause avait plaidé son "impuissance sexuelle" dans un premier temps, avant de reconnaître la paternité du fœtus. Détails.

Célibataire sans enfant, un homme âgé de 62 ans a été présenté hier lundi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel.



Sous le coup d'une plainte déposée sur la table du commissaire Ngom pour viol suivi de grossesse sur une mineure de 14 ans, B. T. a été arrêté par les policiers de Diourbel.

Mais ce réparateur de ventilateurs a nié en bloc les faits, lors de son premier interrogatoire. Le sexagénaire a fait croire aux enquêteurs qu'il est réellement impuissant.

L'annonce de son arrestation a suscité moult commentaires dans le quartier Médinatoul. En effet, les proches et les voisins du mis en cause le traitaient d'impuissant sexuel. Car B. T. n'a jamais eu d’enfant.

Convoqué en tant que témoin par les enquêteurs, un proche du présumé violeur a soutenu mordicus que le suspect souffre d'une impuissance sexuelle.

Les résultats du test d'érection

Malgré tout, les hommes du commissaire Mor Ngom, rompus à la tâche, ont sollicité un test d'érection à l'hôpital régional de Diourbel. Après des examens, le médecin a confirmé que l'homme de 62 ans est viril. Autrement dit, il est fertile.

Comment la police a fait tomber le sexagénaire

Confronté avec ces nouveaux éléments, B. T. a fini par craquer sur procès-verbal. Le sexagénaire avoue avoir couché une seule fois avec l'élève âgée de 14 ans, dans son atelier situé au marché Ndoumbé Diop.

Il ressort du dossier que la victime domiciliée au quartier Keur Serigne Mbaye Sarr venait souvent dans l'atelier de B. T. pour réparer le ventilateur de la famille. Ainsi, l'élève en classe de Ce2 s'est familiarisée avec le maître des lieux.

Le sexagénaire offrait parfois des sommes d’argent comprises entre 2 000 et 3 000 F CFA à la fillette. Il en profitait pour l’abuser sexuellement, selon les informations de Seneweb.

L'affaire s'est ébruitée lorsque l'adolescente a contracté une grossesse. Pressée de questions, elle a fini par décliner l'identité de son bourreau.