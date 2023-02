Diourbel : Retour de parquet pour Serigne Assane Mbacké et 65 autres manifestants

Les manifestants arrêtés vendredi dernier à Touba et à Mbacké, lors du meeting avorté du Pastef d'Ousmane Sonko, vont garder leur mal en patience. Déférés ce lundi matin au tribunal de grande instance de Diourbel pour participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public et actes de vandalisme, Serigne Assane Mbacké et 65 autres manifestants ont fait l'objet d'un retour de parquet. D'après nos sources, tout ce beau monde va passer cette nuit dans les locaux de la police et de la gendarmerie. Les 66 mis en cause seront présentés au procureur, demain matin.