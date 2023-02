Diourbel : Des partisans de Ousmane Sonko jugés en flagrant délit, ce mercredi

Le coordonnateur départemental de Pastef Diourbel, Alioune Sène et huit (8) autres de ses camarades seront jugés en flagrant délits ce mercredi 7 février 2023. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée. Ces militants de Pastef avaient été arrêtés samedi dernier, pendant qu’ils distribuaient des flyers dans le cadre de l’opération « Weur ndombo ». Le coordonnateur départemental du parti de Ousmane Sonko, Alioune Sène et ses acolytes ont été déférés, ce lundi, pour participation à une manifestation non autorisée. Ils ont été finalement placés sous mandat de dépôt en attendant le jugement en flagrant délit, ce mercredi, informe la Rfm. Les responsables locaux de Pastef incriminés étaient dans les rues et au Lycée d’enseignement général (Lycée Ndayane) pour distribuer des flyers et sensibiliser les personnes rencontrées sur leur projet politique dans le cadre de l’opération « Weur ndombo ».