Diourbel: 1 mort et 3 trois blessés dans un accident de circulation

Un accident de circulation a occasionné dans la nuit d'hier vers 23h un mort et trois blessés sur l'axe Diourbel-Gossas à hauteur du village de Nébé. Un camion frigorifique venant de Gossas est entré en collision avec un taxi en partance de Tocky Gare. Selon des sources de Seneweb, le chauffeur du taxi a perdu la vie et trois passagers se sont retrouvés avec des blessures. Informé du choc, le commandant B.M.Diallo chef de la Brigade territoriale de Diourbel, accompagné de ses hommes et les sapeurs-pompiers, se sont transportés aussitôt sur les lieux du drame. Les gendarmes ont procédé à l’interpellation du chauffeur du camion frigorifique pour homicide involontaire, rapporte la source. Il est en garde à vue dans les locaux de la Brigade territoriale de Diourbel.