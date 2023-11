Difficulté d’obtention de visa: la réponse de l’ambassadeur de l’Union européenne à Dakar

Obtenir un visa pour aller en Europe, c’est très difficile pour les jeunes africains. C’est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes prennent la pirogue. Alors pourquoi l’Europe refuse d’ouvrir ses portes pour faciliter la migration qui est un droit. La question a été posée à l’ambassadeur de l’Union européenne à Dakar. Jean-Marc Pisani a répondu de manière évasive. « D’abord, les gens doivent savoir que l’Europe est très ouverte et on le voit à travers les différents programmes qu’on peut avoir. Par exemple, pour nous, dans le cadre d’Erasmus, chaque année, il y a plusieurs centaines de jeunes qui ont un visa pour aller étudier. Sur ce programme, on a plus de 570 millions FCFA d’euros (environ 372,6 milliards FCFA), dédiés à l’Afrique subsaharienne pour encourager ces échanges », a expliqué M. Pisani. Il a également évoqué les programmes de la migration circulaire qui sont développés par certains de leurs Etats membres avec le gouvernement (sénégalais), de manière à promouvoir des possibilités de formations, après le retour, dans plusieurs secteurs d’activités économiques. « Il y a énormément de progrès et d’ouvertures qui sont faits. Dans nos relations avec le Sénégal, cette partie est importante et continuera à être développée, a-t-il soutenu sans évoquer de manière explicite la difficulté d’obtenir un visa.