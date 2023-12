Diffamation et injures publiques : Gabrielle Kane devant la Cour d’appel lundi 4 décembre

Gabrielle Kane doit faire face ce lundi au président de la Cour d’appel de Dakar, dans le cadre de son procès en appel pour diffamation et injures publiques qui l’oppose à l’homme politique Souleymane Ciss, ex candidat à la mairie de Thiès Est. Le 05 mai 2022, elle avait été reconnue coupable pour lesdits délits avant d’être condamnée par la chambre correctionnelle de Dakar à trois mois de prison avec sursis et à payer 2 millions FCFA de dommages et intérêts au sieur Ciss pour atteinte à son honneur. Après sa condamnation, Gabrielle Kane avait décidé d’interjeter appel. Son recours sera jugé ce lundi devant la Cour d’appel de Dakar. Pour rappel, Gabrielle avait traité via son compte Facebook de « lâche, énergumène, pervers » à Souleymane CISS en le taxant de s’être servi de la virginité de son épouse sur indication de son conseiller mystique pour assouvir à ses ambitions de devenir maire de la Commune de Thiès-Est avant de la répudier. Outré par « ses calomnies mensongères et injures publiques », l’homme politique lui avait servi une citation directe donnant lieu à sa condamnation en première instance.