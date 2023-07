Diffamation : Poté et Kouthia à la barre ce mercredi

Kouthia et Amina Poté vont comparaître au tribunal ce mercredi 26 juillet. L’humoriste est poursuivi par sa collègue pour diffamation après la divulgation d’enregistrement qui porte atteinte à sa réputation. Amina Poté avait servi une citation directe à Kouthia via son avocat, Me Abdy Nar Ndiaye. Elle lui demande de fournir les preuves des accusations portées contre elle dans des audios où une voix attribuée à l’humoriste la taxe, notamment, de lesbienne. D’après les Echos, l’animatrice de la Tfm réclame 100 millions FCFA à Kouthia, à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.