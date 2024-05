Diffamation : Cheikh Yérim Seck interjette appel

Le journaliste réagit suite à sa condamnation par la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Dakar dans l’affaire l’opposant à l’ex-capitaine Touré pour diffamation. Dans une reprise par Source A, Cheikh Yérim Seck dit « prendre acte de la décision rendue ce 8 mai 2024 par le Tribunal de Dakar, (les) condamnant Xavier Pryen, directeur de l’Harmattan-France, et (lui) suite à une plainte pour diffamation du sieur Seydina Touré. » Le journaliste, condamné à six mois avec sursis et contraint également à verser au plaignant 5 millions de francs CFA en guise de dommage et intérêts, conteste : « Cette décision a été rendue par défaut, mon avocat, Me Mamadou Guèye Mbow, ayant été empêché de prendre la parole à l’audience. » Il poursuit : « En cause, mon absence pourtant documentée par des éléments que détenait mon avocat et que le Tribunal n’a pas souhaité examiner. Tout comme le Tribunal n’a pas cru bon de recevoir mes éléments de preuve à l’appui des écrits attaqués en diffamation. » Conséquence : « En séjour à l’étranger depuis plusieurs mois pour raisons professionnelles, j’ai décidé de relever appel de cette décision », annonce l’auteur du livre « Macky Sall face à l’histoire ».