Didier Badji et Fulbert Sambou : « Nous voulons savoir la vérité », Pape Alé Niang

Le journaliste d’investigation Pape Alé Niang, dépoussiérant le dossier, interpelle, sur twitter, la presse internationale qui doit s’en ouvrir au chef de l’Etat sénégalais pour en savoir davantage : « Nous devons remettre sur la table ce dossier. Deux gendarmes qui ont servi la nation à un niveau stratégique ne peuvent pas disparaitre de la manière la plus louche , scabreuse et que l’Etat puisse garder un silence assourdissant . Par respect à leurs familles endeuillées et aux Sénégalais, nous avons le droit de connaitre la vérité ». Didier Badji, adjudant de la gendarmerie et Fulbert Sambou, sergent de l’armée, sont deux amis originaires du village de Niomoune, département de Bignona, région de Ziguinchor. Ils sont portés disparus le 19 novembre dernier. « Le procureur avait annoncé une enquête. Mystère et boule de gomme. Des partisans du Président comme Ameth Suzanne Camara ont déclaré qu’ils ont été liquidés. Par Qui ? Et pourquoi ? La presse internationale doit interpeller directement le Président Macky Sall . Car deux gendarmes ne peuvent disparaitre mystérieusement…. Nous voulons savoir la vérité », a t-il persiste. Le corps de Badji a été repêché au large des côtes sénégalaises. Sambou, lui, n’est pas encore réapparu. Et une enquête a été ouverte sur ordre du procureur de la République. En février dernier, la famille des deux militaires, avait internalisé le dossier portant plainte contre Bah Diakhaté et Suzanne qui n’ont pas été convoqués…