Diamants quebécois : Aly Ngouille Ndiaye et Ousmane Cissé convoqués à la SU

L'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye et l'ex DG des Mines, Ousmane Cissé ont été convoqués, ce mercredi matin à la Sûreté urbaine. Le scandale des diamants québécois ébruité par Me Moussa Diop placé en garde à vue à la Sûreté urbaine s'emballe. D'après les informations de L'OBS, Aly Ngouille Ndiaye, qui a déposé une plainte contre l'avocat Me Moussa Diop est convoqué, ce mercredi matin à la Sûreté urbaine. L'ex ministre de l'Agriculture et candidat à la candidature pour la Présidentielle sera auditionné dans le cadre de l'enquête sur les graves accusations de Me Moussa Diop au sujet d'un présumé trafic de diamants au Sénégal dans lequel le maire de Linguère serait impliqué.