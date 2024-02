Dialogue national : Pourquoi l’envoyé de Touba n’a pas pris la parole…

La raison de l’absence de Serigne Ahmadou Badaoui Mbacké au parloir du dialogue national, après qu’il a été annoncé par le ministre Seydou Guèye, était due à un problème de santé. L’absence du représentant du Khalife général des mourides au parloir était due à des maux de tête terribles et insupportables. Malgré la prise de médicaments, révèle Dakaractu, la douleur persistait, obligeant le chef religieux à rebrousser chemin. Cela explique pourquoi l’envoyé par Touba, Serigne Ahmadou Badaoui Mbacké, n’a pas pu prendre la parole lors de cet événement A rappeler que les conclusions du dialogue national au Sénégal, ouvert lundi dernier et clôturé ce mardi, suggèrent la date du dimanche 2 juin 2024 pour la présidentielle, initialement prévue le 25 février, et le chef de l’Etat v assurer la transition, après le 2 avril. . Les 19 candidats déclarés par le Conseil Constitutionnel seraient également confirmés, et la candidature de Karim Wade serait également annoncée.