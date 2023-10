Deux nouvelles pirogues parties du Sénégal ont débarqué en Espagne ce samedi avec 165 personnes dont 22 enfants et un bébé

Deux pirogues parties du Sénégal avec à leurs bord 142 et 23 personnes dont 5 femmes, 22 enfant et 1 bébé ont accosté ce samedi matin El Hierro. Dans la nuit de vendredi, deux autres pirogues avec 27 et 43 personnes sont arrivées à Tenerife. Entre hier et ce samedi matin, au moins 337 migrants partis du Sénégal ont débarqué en Espagne