Deux cas de noyade à la Piscine de l’hôtel Radisson, dont un mort : ce qui s’est réellement passé

L’affaire de la fillette décédée à la piscine du Radisson Blue hôtel n’a pas encore livré tous ses secrets. En vérité, il ne s’agit pas d’un seul cas de noyade. Deux enfants, un garçon et une fille se sont noyés dans la piscine presque en même temps aux environs de 14h. Un témoin raconte qu’au moment de sauver la fille qui s’était noyée, une autre silhouette a été aperçue dans l’eau. C’est là qu’un homme a plongé par instinct et il s’est avéré que c’était son propre fils, Abdoulaye. Le petit âgé également de 5 ans a heureusement été réanimé par une cliente qui a su assurer les gestes de premiers secours pour réanimer l’enfant sur place. Malheureusement ce ne fut pas le cas pour Rama, la fillette de 5 ans qui était mal en point (finalement décédée). Toujours d’après un témoin, la petite Rama était accompagnée de sa mère. « Au moment de l’accident, la maman était partie chercher à manger laissant son enfant sous la responsabilité des maîtres-nageurs. Ils étaient 2 maîtres-nageurs et il y avait beaucoup de monde autour et dans la piscine. On ne peut pas tolérer ce genre de négligence, d’insécurité sachant qu’on a payé un montant de 20.000fcfa pour les enfants et 40.000fcfa pour les adultes », regrette un parent témoin des faits. Avec Seneweb