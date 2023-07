Deux accident à Dakar au lendemain de la Tabaski

Après la célébration de la fête de la Tabaski, la capitale du Sénégal, Dakar, a enregistré deux accidents. Le premier s’est produit sur la route menant à l’aéroport Léopold Sédar Senghor.En effet, un véhicule a dérapé et s’est retrouvé coincé dans le mur des installations aéroportuaires. Les images montrent l’avant de la voiture complètement détruit et l’Airbag déployé. Le deuxième accident s’est produit sur la VDN. Le véhicule s’est renversé sur le côté de la route.Pour l’instant, nous ne disposons pas d’informations supplémentaires sur les raisons de ces accidents, le nombre de victimes et l’état de santé des passagers.