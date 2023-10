Deuil à Tassette Peulh: le ministre Cheikh Oumar Anne sur place pour présenter ses condoléances

Après le Conseil des ministres d'hier mercredi, le ministre de l’ Education nationale Cheikh Oumar Anne s'est rendu à Tassette Peulh. Ce, dans le but de compatir et présenter les condoléances du Président Macky Sall et celles du Gouvernement aux familles des victimes de l’accident, dont trois (3) tuées par un tracteur. Il a promis d'accompagner les parents sur tous les plans et surtout pour que Justice leur soit rendue. « Quand l'Inspecteur de l'académie de Thiès a appris la nouvelle, j'ai transféré le message au Président Macky Sall et au Premier ministre Amadou Bâ. Immédiatement, le chef de l'Etat m'a ordonné de venir rencontrer les familles éplorées à la fin du Conseil des ministres. Nous savons que les parents de ces enfants ont très mal. Nous compatissons et les encourageons. C'est tout le Sénégal qui a mal. Ce qui s'est passé est déplorable. Cela ne devait pas arriver. Le Gouvernement prendra toutes les dispositions pour que Justice soit rendue, parce que c'est insupportable. Il y aura des sanctions. Si ces chauffeurs conduisaient correctement, il n'y aurait pas ce choc. Toutes les mesures seront prises», a assuré M. Anne. Une ambiance de deuil enveloppe actuellement le village de Tassette Peulh, suite à un tragique accident qui a coûté la vie à trois jeunes élèves. Ces jeunes filles, parmi les meilleures élèves de la localité, ont été fauchées par un tracteur dans des circonstances qui ont profondément choqué la communauté. Après Tassette, le ministre de l’Éducation nationale est allé allé à l'hôpital régional de Thiès pour rendre visite à M. Ka, l'une des victimes de l'accident qui s'est retrouvée avec des fractures aux jambes. Les familles de victimes ont tenu un langage de vérité aux propriétaires des tracteurs qui sont venus présenter leurs condoléances. « Nous leur avons demandé d'éduquer et de sensibiliser leur personnel, en particulier les jeunes conducteurs, car il est évident que ces accidents résultent souvent d'une conduite imprudente. La vitesse excessive des véhicules est devenue un réel fléau dans notre communauté, et il est impératif que de telles tragédies ne se reproduisent plus», ont-ils conseillé aux chauffeurs.