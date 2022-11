Détournement présumé de 6 milliards à Orabank : La traque se poursuit

L’enquête se poursuit sur le détournement de six milliards de francs CFA au préjudice de Orabank. La banque avait déposé une plainte contre X après qu’un client a encaissé les fonds sans jamais rembourser un franc. L’Obs révèle que l’homme d’affaires M. Ndiaye est parvenu à retirer plus d’un milliard F CFA en une journée, selon un modus operandi. La Division des investigations criminelles (Dic) traque ses complices au sein de Orabank. Selon la source, quatre cadres de la banque ont été licenciés et d’autres ont reçu des lettres d’avertissement à titre de mesures conservatoires.