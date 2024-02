Détournement de fonds dans la holding de Feu Abdoulaye Élimane Dia « Kaladio »: deux anciens directeurs placés en garde à vue

Trois têtes sont déjà tombées suite à une enquête menée par la Division des investigations criminelles (Dic). Suivant plainte des administrateurs, la Dic a établi un détournement provisoire de 1.016.000.000 Fcfa pioché dans les comptes des filiales de la holding de feu Abdoulaye Élimane Dia « Kaladio » notamment Srt et Atra, informe Libération dans son édition du jeudi 1 février. Selon les informations du journal, deux anciens directeurs de ses filiales, à savoir Alassane Ba, premier à tomber et Idrissa Diakhaté ont été placés en garde à vue pour faux et usage de faux, détournement de fonds mais aussi abus de biens sociaux. Ce, en même temps qu'lbra Diagne, coordonnateur des filiales. Le trio sera présenté au parquet ce jeudi.