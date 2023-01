Détenus politiques : Alioune Tine parle aux leaders de la Cedeao

Le Fondateur, Think tank, Afrikajom Center, organisation non gouvernementale et à but non lucratif, veut ainsi inviter ces chefs d’Etat de la sous-région à réinventer, entre autres, le vivre-ensemble.Il a aussi dénoncé le fonctionnement sur le mode de pilotage automatique du pouvoir politique, de l’opposition et même de beaucoup d’acteurs de la société civile. « Les chefs d’etat et de gouvernement de la Cedeao, doivent libérer tous les détenus politiques, faciliter le retour des exilés forcés et organisés des débats publics pour réinventer le vivre-ensemble, le pacte républicain démocratiques, réinventer ensemble notre présence au monde. »