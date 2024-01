Détenu mineur torturé : les choses se compliquent pour le surveillant de prison de Ziguinchor

Le surveillant de prison de Ziguinchor Mbèye Mor Diouf risque deux ans de prison ferme. Mbèye Mor Diouf surveillant à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor placé sous mandat de dépôt pour avoir torturé un détenu mineur a été jugé hier devant le tribunal de Ziguinchor. Le procureur, dans son réquisitoire, a demandé au juge de le condamner à deux ans de prison ferme, rapporte Libération. Le surveillant de prison sera édifié sur son sort le 20 février prochain, date du délibéré. Rappel des faits : le surveillant de prison s’est senti offensé par le regard (furtif) que lui a jeté le prisonnier mineur. C’est ainsi qu’il a demandé à Mané de sortir de sa cellule et de le suivre au poste de garde. A leur arrivée, le surveillant de prison a demandé au détenu mineur de se mettre à genou. Position que ce dernier a gardé de 19 h à 21 h. Fatigué, le détenu lui a dit qu’il ne pouvait plus tenir. Le surveillant a introduit une barre de fer entre les jambes du détenu pour l’empêcher de bouger. Il finira par lui verser de l’eau froide avant de le rouer de coups à l’aide d’un tuyau. Des secours seront portés au détenu qui criait dans tous les sens. Grâce à l’intervention des autorités, Mané sera libéré et soigné avant de retourner dans sa cellule.