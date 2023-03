Détention arbitraire, violation immunité de député : Guy M. Sagna traîne en justice le commissaire Khady Fall

Suite et pas fin de son gazage lacrymogène et de son arrestation par la police piétinant l’institution qu’est l’Assemblée nationale du Sénégal. Le député Guy Marius Sagna a déposé sur la table du procureur de la République une plainte contre Khady Fall commissaire de police à Dakar plateau et X. « Je vous informe que je viens de déposer sur la table du procureur de la république une plainte contre Khady Fall commissaire de police à Dakar plateau et X en application de l’article 112 du Code pénal, pour enlèvement, séquestration, détention arbitraire et violation de l’immunité parlementaire de député en session », annonce le député Guy Marius Sagna. D’après le député, il a aussi déposé aujourd’hui une proposition de loi pour la modification des articles L29, L30 et L57 du code électoral. Ce n’est pas au président Macky Sall et à ses juges couchés de décider qui doit être candidat ou non aux élections au Sénégal. Et enfin, il a déposé une question d’actualité sur « le blocage du processus électoral savamment orchestré par Macky Sall. Le gouvernement est obligé de venir à l’Assemblée nationale pour s’en expliquer devant les députés ».