Des poursuites pénales envisagées après la publication du rapport de la Cour des comptes, selon Ousmane Diagne

Il a précisé que ces faits pourraient concerner plusieurs personnes, notamment d'anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d'autres individus. Pour cette raison, il a annoncé que, dans le respect strict des principes de la procédure pénale, toutes les mesures judiciaires nécessaires seront prises rapidement pour élucider ces faits, identifier tous les responsables et les traduire devant les juridictions compétentes.



M. Diagne a également souligné que des enquêtes complètes et approfondies seront menées sans délai pour identifier et entendre tous les auteurs, coauteurs et complices présumés, afin d'engager des poursuites devant les juridictions compétentes, notamment la Haute Cour de justice et le Pool judiciaire financier.



Enfin, il a assuré que l'opinion publique serait régulièrement informée de l'évolution de la procédure.