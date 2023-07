Des orages et pluies prévus au Sud du Sénégal, au centre et dans des localités comme Dakar, Diourbel et Thiès

Des orages et pluies sont prévus sur les localités sud (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Cap Skirring et Ziguinchor) et Centre (Tambacounda, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Mbour et probablement Diourbel, Thiès et Dakar) entre samedi après-midi et la journée de dimanche, annonce l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), dans un bulletin parcouru par l’APS. Le ciel restera « passagèrement nuageux à couvert »sur le reste du territoire sénégalais, indique-t-elle dans un bulletin météo pour les prochaines 24 heures à compter de ce samedi, à 12 heures. « Les températures resteront élevées dans le Nord et l’Est du pays avec des pics diurnes qui atteindront 36 à 38°C », relèvent les prévisionnistes. En raison des fortes températures, « la chaleur sera très accentuée », préviennent-ils. Le temps sera cependant plus clément sur les régions côtières qui seront également en proie à la canicule. « Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants souffleront de secteur ouest devenant ouest à sud-ouest au sud, avec une intensité faible à modérée », a indiqué l’ANACIM. Dans la journée de samedi, de fortes pluies se sont abattues dans le Sud du Sénégal en Casamance. Plusieurs routes ont été endommagées et des ponts dont celui de Senoba, à 20 km de la RN4. Des centaines de populations n’ont pas pu se déplacer samedi.