Des opposants vont soutenir la candidature de Amadou Bâ dans les jours à venir (Abdoulaye Sow)

Abdoulaye Saydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, par ailleurs, responsable politique au sein de la mouvance présidentielle, a affirmé que dans les jours à venir, des opposants vont soutenir la candidature de Amadou Bâ, à la présidentielle de 2024. Interpellé sur le cas de Boune Dione et de Mame Boye Diao qui se disent trahis par leurs proches dans le cadre de la collecte de parrains, Sow soutient : « J'ai vu par presse interposée des gens qui disaient qu'ils étaient avec tel candidat et qui viennent soutenir le candidat Amadou Bâ. Dans les jours à venir aussi, vous verrez d'autres issus de l'opposition dite radicale qui vont venir parce que, c'est une prise de conscience vis-à-vis de la préservation des valeurs républicaines. Et aujourd'hui, Amadou Bâ semble être le meilleur profil », a dit Abdoulaye Saydou Sow.