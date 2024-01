La robe noire Me Abdoulaye Tall a donné des nouvelles peu rassurantes de Assane Gueye alias Azoura mis en détention pour offense au chef de l’Etat et diffamation. « Le détenu Assane Gueye alias Azoura est gravement malade. Son état se dégrade de jour en jour. J’avertis l’opinion publique et exige sa libération immédiate » , selon l’avocat Me Tall. À rappeler que « Assane Gueye est poursuivi pour de fausses nouvelles sur la santé mentale du chef de l’Etat, qu’il a offensé en le traitant de « Mbaam» (âne), menace de mort sans ordre ni condition sur la personne de Adji Raby Sarr », a selon Me Khoureychi Ba