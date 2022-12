Des nouvelles de l’état de santé de Amy Ndiaye

On en sait plus sur l'état de santé de la députée qui a reçu de violents coups , le 1er décembre, à l'Assemblée Nationale. La dame, qui représente l'arrondissement de Gniby situé dans le département de Kaffrine, a été évacuée hier de l'hémicycle après avoir fait un malaise à la suite de la gifle du député Massata Samb et du brutal coup de pied sur le ventre d'un autre député de l'opposition. Aujourd'hui, nos sources nous renseignent que la dame est hospitalisée à la maternité d'une structure de santé de la place car, "hormis sa santé, celle de l'enfant qu'elle porte est en danger". "Elle est en état de moins de 3 mois de grossesse", nous renseigne-t-elle. Pour rappel, l'incident d'hier est parti d'une sortie de la députée sur Serigne Moustapha Sy. Déclaration qui n'a pas été digérée par son collègue Massata Samb (YAW), disciple du guide des moustarchidines.