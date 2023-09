Des nouvelles de Ousmane Sonko après l’arrêt de sa grève de la faim

Ousmane Sonko détenu depuis fin juillet sous divers chefs d’inculpation dont appel à l’insurrection, a « suspendu », samedi 2 septembre dernier, sa grève de la faim entamée depuis plus d’un mois. Le leader de Pastef a accédé à la demande du khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, le chef de la puissante confrérie musulmane des mourides. Des gens ont pu lui parler et il a décidé de suspendre la grève de la faim », a-t-il ajouté. Qu’en est-il de son état de santé après sa diète de près de 40 jours ? Selon SourceA, son corps a été grandement éprouvé par cette grève de la faim. C’est la raison pour laquelle les médecins ont décidé de le mettre sous perfusion pour lui redonner des forces supplémentaires. ‘’SourceA’’ qui donne l’information dans sa parution de ce jeudi, précise que le maire de Ziguinchor commence à manger mais la quantité de nourriture qu’il reçoit est très limitée, vu qu’il éprouve des difficultés pour mâcher. Les repas qu’il prend sont limités au strict minimum. Toutefois son état de santé s’est nettement amélioré et il se remet petit à petit sur pied.