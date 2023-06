Des missiles s'abattent ce vendredi sur Kiev jour de visite de Macky Sall et d'autres dirigeants africains

Des missiles russes ont été lancés vendredi contre Kiev et au moins une explosion y a été entendue, a indiqué le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, une attaque qui intervient le jour de la visite d'une délégation de dirigeants africains, dont le Président Macky Sall. "Explosion dans la capitale, dans le district de Podil. Les missiles volent encore en visant Kiev", a indiqué le maire sur Telegram, alors que la défense anti-aérienne était en action et que des journalistes de l'AFP ont entendu des déflagrations. Le Président Macky Sall et ses autres homologues africains dont Cyril Ramaphosa doivent rencontrer le Président ukrainien ce vendredi pour discuter d'une sortie de crise Russo-ukrainienne.