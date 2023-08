Des détenus membres de Pastef entament une grève de la faim

En détention préventive à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Louga depuis le mois de juin dernier, des membres de Pastef, ont entamé une grève de la faim. L’Observateur révèle que Diack Sarr, le coordonnateur communal de Pastef, Abass Boubou Ndiaye, chargé de la massification et Djiby Ndour, ingénieur de formation et fervent militant du parti, observent une diète depuis que leur leader Ousmane Sonko a déclaré avoir pris cette position radicale pour protester contre son arrestation. Il se susurre que leur état sanitaire est très alarmant.