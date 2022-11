Des billets noirs d’une contrevaleur de 905 millions en francs CFA saisis par la Douane

Le Groupement polyvalent de Recherches et de Répression de la Fraude (GPR) des Douanes sénégalaises a fait une saisie de billets noirs d’une contrevaleur de 905 000 000 de francs CFA. Ladite saisie est le fruit d’une opération menée à Thiès puis à Dakar. Six (06) individus ont été appréhendés. Les agents du GPR ont déjoué, ce vendredi 11 novembre 2022, une tentative de mise en circulation de billets noirs dans la ville de Thiès. Suite à un renseignement, ils ont pu infiltrer le réseau de faussaires. C’est ainsi qu’ à bord d’un véhicule de marque KIA SORENTO, les criminels, au nombre de 04, se sont présentés au lieu indiqué par l’agent « acheteur » à qui ils ont présenté des blocs de billets noirs. C’est ainsi que les autres agents de l’escouade se sont présentés et ont procédé à l’interpellation des occupants du véhicule. La saisie porte sur 05 blocs au total dont 03 en Euros , 01 en CFA et 01 en dollars USA pour une contrevaleur estimée a 900.000.000 frs CFA. Dès les premières auditions, les faussaires ont déclaré agir pour le compte d’un fournisseur basé à Dakar. Une perquisition chez le présumé fournisseur est aussitôt organisée avec l’accord du Procureur de la République de Thiès et l’appui de la Section de Recherches de la Gendarmerie. Elle a permis d’appréhender le présumé fournisseur et un (01) autre individu au quartier Grand Médine et de saisir deux (02) autres blocs de coupures de billets noirs d’une contrevaleur de 5 millions de francs CFA. L’enquête suit son cours.