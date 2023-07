"Des agents pénitentiaires de la prison de Rebeuss menacent de mort Hannibal Djim", (FRAPP)

Dans un communiqué de presse, le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a dénoncé des menaces de mort proférées à l'encontre de Mohamed Samba Djim, également connu sous le nom de Hannibal Djim, actuellement incarcéré à la prison de Rebeuss. Selon le document parvenu à PressAfrik, « Hannibal Djim aurait pris l'initiative de rencontrer le directeur de la prison de Rebeuss pour dénoncer les actes de maltraitance dont seraient victimes plusieurs détenus. Toutefois, des agents pénitentiaires, ayant eu vent de cette démarche, se seraient ligués pour le menacer de mort et lui auraient clairement signifié qu'il ne survivrait pas la nuit dans sa cellule actuelle ». Face à cette situation, le FRAPP appelle le directeur de l'administration pénitentiaire « à prendre ses responsabilités dans cette affaire ». Outre cela, il appelle au ministre de la justice que « la sécurité physique de tous les détenus politiques et prisonniers relève de sa responsabilité ». Par conséquent, il a « mis en garde le directeur de la prison de Rebeuss et le directeur de l'administration pénitentiaire, les tenant pour entièrement responsables de tout préjudice qui pourrait être causé à Hannibal Djim. Nous exhortons les autorités compétentes à agir rapidement pour assurer la sécurité et le bien-être de M. Djim, ainsi que de tous les détenus politiques et prisonniers », lit-on sur le document.