Dernière minute : Ousmane Sonko hospitalisé !

Le leader du Pastef, Ousmane Sonko, qui était en grève de la faim à la prison de Sébikotane, venait d'être conduit aux urgences. Information a été donnée par Pastef – Les Patriotes via Communiqué. « Le PASTEF-Les Patriotes vient d'apprendre que le président Ousmane SONKO, détenu arbitrairement depuis le 31 juillet 2023 à la prison de Sebikhotane, a été admis aux urgences. Avant d'aller en prison, il était en bonne santé et n'avait aucune maladie. Le PASTEF-Les Patriotes tient Macky Sall et son régime pleinement responsables de tout ce qui lui arrive. PASTEF-Les Patriotes reste à l'écoute du médecin traitant et vous tiendra informés de toute nouvelle le concernant", indique la note.