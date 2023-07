Dernière-minute: Ousmane Sonko envoyé en prison

Séisme au tribunal de Dakar ! L’opposant Ousmane Sonko vient d’être placé sous mandat de dépôt à l’issue de son audition par le doyen des juges, Oumar Makham Diallo. « Au terme d’une audition de 4 heures, le doyen des juges a décidé d’aller dans le sens du réquisitoire du procureur et décerne le mandat de dépôt contre Ousmane Sonko », confirme Me Khoureychi Ba avocat de la défense. Le leader de Pastef arrêté vendredi suite à une altercation avec un agent des renseignements généraux devant son domicile, vient d’être envoyé en prison. Pas moins de 8 chefs d’accusation ont été retenus contre Ousmane Sonko : « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’Etat, complot contre l’autorité de l’Etat acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également pour vol ».