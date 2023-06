Dernière minute : Cheikh Oumar Diagne acheminé à l’hôpital Fann pour…

C’est une information de dernière minute et elle vient d’être donnée par le parti Rassemblement pour la vérité / And Ci Deug. En effet, Cheikh Oumar Diagne a été acheminé ce matin à l’hôpital Fann.



Selon ledit parti, le professeur Cheikh Oumar Diagne a été acheminé ce matin à l’hôpital fann pour effectuer des analyses et un scanner ». Ce, « Suite à l’incident survenu à la maison d’arrêt et de correction de Reubeuss au mois de Mars.



« Il a aussi reçu, dès son retour à la MAC du Cap Manuel, la visite de la délégation des Forces vives du Sénégal – F24 qui s’inscrit dans le cadre du programme des visites effectuées à tous les détenus politiques« , a ajouté le parti Rassemblement pour la vérité / And Ci Deug qu rappelle que son « secrétaire général, Cheikh Oumar Diagne, est injustement arrêté depuis le mois de Mars dernier suite à sa déclaration de candidature à l’election presidentielle de Février 2024. »